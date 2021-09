Julie Bertin méconnaissable : chirurgie et retouches, l'amoureuse de Benoît Paire s'explique...

Depuis l'officialisation de leur couple en avril 2021, Julie Bertin et Benoit Paire ne se quittent plus. Lundi 27 septembre 2021, alors que le tennisman français a dominé l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina au premier tour du tournoi de Sofia, la belle était, comme à son habitude, sa première supportrice. Sur les réseaux sociaux, elle partage sa nouvelle vie avec son amoureux sportif et notamment une sortie au restaurant en Bulgarie, après la victoire de Benoit Paire. Une photo qui a fait jaser...

Julie Bertin prend la pose un verre de vin à la main, en top kaki et le regard rivé vers l'objectif. Elle est divine... et méconnaissable, selon certains. En effet, en commentaires de cette publication Instagram, parmi les jolis compliments qu'elle reçoit, la jeune femme fait face aux incompréhensions de nombreux internautes qui ne la reconnaissent pas, dénonçant même un abus de Photoshop ou de chirurgie esthétique, au choix.