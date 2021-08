Benoît Paire pète un cable à l'US Open : il frappe un parasol et insulte un spectateur !

Tout allait trop bien pour Benoît Paire ces derniers temps. Très en forme lors de la tournée américaine, le sportif de 32 ans a même réussi à atteindre la finale du tournoi de Cincinnati. Une performance qu'il n'a malheureusement pas réussi à rééditer lors de l'US Open qui se tient en ce moment. Opposé au joueur serbe Lajovic au premier tour, l'ex de Shy'm s'est fait sortir directement. Une contre-performance qu'il a expliqué en conférence de presse d'après-match par la fatigue accumulée ces derniers temps. "Je suis arrivé ici un peu fatigué. À Winston-Salem, j'ai joué deux fois à 15 heures en plein cagnard, ça m'a beaucoup épuisé", explique-t-il.

Une fatigue qui est peut-être à l'origine de son gros coup de sang pendant le match. Alors qu'il est sur le point de perdre le second set, le compagnon de Julie Bertin se retourne vers l'arbitre de chaise, visiblement furieux. Benoît Paire se plaint du comportement d'un spectateur qui encourage son adversaire pendant le point. Après une explication avec l'arbitre, le Français assène un violent coup de raquette dans un parasol situé à côté de lui. Un geste d'énervement qui choque le public et vaut un point de pénalité au grand copain de Gaël Monfils.

Benoît Paire craque complètement : "Fils de p***, gros fils de p*** va !"

Toujours remonté, Benoît Paire retourne au jeu et après avoir balancé un point, il se tourne vers le spectateur qui l'a mis en colère et craque complètement : "Fils de p***, gros fils de p*** va !". Heureusement pour lui, personne ne semble avoir entendu ses propos et surtout pas l'arbitre de chaise, qui aurait pu infliger une lourde sanction au tennisman pour son comportement...