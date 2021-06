Benoit Paire malheureux sur le court, il se confie : "Le premier qui en souffre c'est moi"

Les défaites s'enchaînent pour Benoit Paire et le moral est en berne. Mardi 15 juin 2021, le Français s'est incliné sur gazon face à l'Ecossais Andy Murray (6-3, 6-2) lors de la deuxième journée du tournoi du Queen's, à Londres. Dans la foulée, le tennisman s'est saisi de son compte Instagram pour s'adresser à ses fans en toute franchise : devoir jouer dans un contexte de crise sanitaire l'empêche de briller sur les courts.

"Défaite aujourd'hui largement méritée !! J'arrive pas du tout à retrouver cette passion que j'ai pour ce sport dans ce contexte !! J'essaie chaque semaine de m'accrocher pour juste retrouver un peu d'envie de gagner un match... Il y avait du mieux à Roland Garros car c'est particulier pour moi mais depuis je me rends compte que ça me rend pas heureux d'être sur un court", a confié le sportif de 32 ans, désormais classé 46e au classement ATP.

"Je voulais simplement vous dire que le premier qui en souffre c'est moi... Me retrouver de nouveau enfermé dans une bulle avec des tests tous les jours et ne pas avoir de liberté c'est quelque chose que je comprends pas et accepte pas !! Et oui je sais je suis chanceux de pouvoir faire mon métier mais ça n'empêche que c'est dur pour moi de le faire comme ça..."