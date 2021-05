Benoît Paire et Julie Bertin séparés à cause de la Covid-19 : la belle, "dégoûtée", s'explique...

Coup dur pour Julie Bertin et son amoureux le tennisman Benoît Paire. Originaire du Sud de la France, la jolie brune est arrivée à Paris le week-end dernier afin de supporter son compagnon à Roland-Garros. Mais les plans du couple sont chamboulés. En effet, la starlette vue dans 10 Couples parfaits (en 2019) puis La Villa des coeurs brisés (en 2019 et 2021) a contracté la Covid-19...

Dimanche 30 mai 2021, en story sur Instagram, Julie Bertin raconte face caméra son histoire. "Je suis arrivée hier à Paris, j'ai dû rester enfermée 24 heures dans ma chambre d'hôtel suite au test de la Covid-19 qui s'est du coup révélé positif ce matin, lance-t-elle. Je suis dégoûtée. Je vais retourner à Montpellier et rester enfermée chez moi dix jours. En tout cas je vais bien, je n'ai pas de symptômes... C'est déjà un bon point."

Et si elle est au plus mal, ce n'est pas à cause de la Covid-19 mais plutôt de son aller-retour express sans pouvoir profiter de son chéri sportif Benoît Paire ! "Vous n'imaginez même pas comme je suis dégoûtée. Parce qu'en soi, ce n'est même pas le fait d'être à Paris, le tournoi etc je n'en ai rien à faire... Mais mon chéri me manquait, genre vraiment. Je suis dégoûtée", poursuit Julie Bertin. Et d'annoncer son nouveau programme : "Là du coup je vais rentrer chez moi, je vais être enfermée pendant dix jours, je ne vais pas voir mon gars (...) c'est un peu relou."

Benoît Paire et Julie Bertin séparés : l'amour fou... à distance

Puis, dans le train direction Montpellier, la belle brune aux yeux verts semble pensive. "Il y a plus de distance de l'amour à l'indifférence que de l'amour à la haine. Je suis philosophe aujourd'hui", écrit-elle en légende d'une photo d'elle lors de son voyage. Aucun doute, l'absence de Benoît Paire lui pèse... Et de son côté, le joueur de tennis professionnel devra faire sans les encouragements de sa belle ce lundi 31 mai 2021, lorsqu'il affrontera le Norvégien Casper Ruud sur les courts.

Rappelons que c'est fin avril que Julie Bertin et Benoît Paire ont officialisé leur couple. Sur Instagram, la jeune femme avait partagé une première photo à deux. Puis, début mai, elle s'expliquait sur leur rencontre, toujours en story sur le réseau social de partage d'images. "Bienvenue en 2021, la magie des réseaux sociaux. Puis on s'est vus lors de mon shooting de robe de mariée à Avignon et paf, ça a fait des Chocapic", avait-elle déclaré avec humour.