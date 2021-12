Benoît Paire, encore positif à la Covid-19, craque : "Je me sens pas très bien"

Le joueur de tennis français Benoît Paire a annoncé mercredi avoir de nouveau été testé positif à la Covid-19, ce qui pourrait remettre en question sa participation à l'Open d'Australie et à tout le début de la saison. Sur son compte Instagram, il a surtout exprimé son ras-le-bol face à la situation. "Bonjour je m'appelle Benoît Paire et pour la 250e fois je suis positif au Covid !! Franchement j'en peux plus de votre Covid de merde !!", a tweeté le Français. Paire, 46e mondial, avait notamment déjà été testé positif lors de l'US Open 2020, ce qui avait entraîné une quarantaine forcée de plusieurs jours à New York, puis à nouveau quelques semaines plus tard au tournoi de Hambourg.

Cette nouvelle contamination remet sérieusement en question sa préparation pour l'Open d'Australie (17-30 janvier). D'autant que mentalement, le Français n'est pas au mieux. "Comment je vais ? A cause du Covid, j'ai le nez qui coule, mais à cause de toutes ces quarantaines passées dans une chambre à l'autre bout du monde, je me sens pas très bien dans ma tête", écrit Paire mercredi. "L'année dernière a été difficile et cette année commence de la même façon", poursuit-il, avant d'interpeller les instances du tennis. "@ATPTour vous défendez comment les joueurs dans mon cas ?".

S'il est à bout, le joueur prend tout de même la peine de préciser qu'il est à 100% pour le vaccin "mais dans ce cas, revivons comme avant sinon je ne vois pas l'intérêt". S'il est privé d'Open d'Australie, Benoît Paire ne sera pas le seul joueur français absent. Pierre-Hugues Herbert ne sera pas de la partie puisqu'il est obligatoire d'être vacciné pour participer au premier Grand Chelem de l'année et que le champion en double assume être antivax. Début décembre, il s'était expliqué dans les pages des DNA : "Personnellement je ne suis pas vacciné et le voyage en Australie n'était pas envisageable pour moi (...) Pour ma part, c'est un choix personnel de ne pas me faire vacciner".

Espérons pour Benoît Paire qu'il sera vite débarrassé du virus et pourra débuter la saison 2022 sous les meilleurs auspices. En attendant, il doit pouvoir trouver un peu de réconfort dans les bras de sa compagne, Julie Bertin.