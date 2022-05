Rafael Nadal agacé par son match face à Djokovic : les raisons de sa colère

C'est un match que tous les amoureux de tennis attendent avec impatience. Lors du tirage au sort de Roland-Garros, le hasard avait voulu que les deux légendes Rafael Nadal et Novak Djokovic se retrouvent dans la même partie de tableau. Pas de finale entre les deux rivaux, mais un quart de finale qui devient un évènement planétaire tant l'aura des deux stars est grande. Après de longues tergiversations, la directrice du tournoi Amélie Mauresmo a décidé de placer la rencontre en night session, soit le match de la soirée. La rencontre aura donc lieu à partir de 20h45, un horaire que n'apprécie pas du tout l'Espagnol de 35 ans.

Treize fois vainqueur de Roland-Garros, Rafael Nadal a déjà répondu qu'il ne souhaitait pas que ce match tant attendu ait lieu le soir et qu'il penchait plutôt pour l'après-midi. "Je suis très conscient que c'est une possibilité, si les choses ne vont pas dans mon sens, que ce soit mon dernier match ici à Roland-Garros. C'est pour ça que j'aimerais le jouer en journée", a-t-il déclaré en conférence de presse. Les raisons de ce choix sont principalement climatiques puisque la température sera plus froide et l'humidité plus présente. Des conditions qui défavorisent le mari de Xisca Perello et l'empêchent d'être aussi efficace que pendant la journée.

Une programmation qui fait les affaires de Novak Djokovic

Son entraîneur, l'ancien tennisman Carlos Moya, a tenu à réagir après l'annonce de la tenue du match en night session et il est loin d'être ravi... "Je ne parlerais pas de manque de respect. Ici à Roland-Garros, Rafa a du crédit, il a gagné treize fois le tournoi et s'il a une requête tu devrais l'écouter. Il fait partie de l'histoire de Roland-Garros, on sait que personne n'est plus grand que Roland-Garros, personne n'est plus grand que les tournois du Grand-Chelem, mais à la fin c'est une question de business et nous comprenons", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

De son côté, Novak Djokovic est plutôt favorable à cet horaire nocturne qui lui a souvent réussi par le passé. De quoi faire basculer la rencontre ? Réponse ce soir !