Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, l'amour en toute simplicité à Roland-Garros

Comme chaque année, la finale du tournoi de Roland-Garros a réuni du public. Des passionnés anonymes et des célébrités triées sur le volet ! Pour ce qui était peut-être son dernier match officiel sur terre battue, Rafael Nadal, grand gagnant de la compétition pour la 14ème fois, a pu compter sur le soutien des siens, dont sa femme Xisca et de nombreuses personnalités. Guillaume Canet a été aperçu tout près de son grand copain Gilles Lellouche, venu avec Ava, la fille de 12 ans qu'il a eue avec la comédienne Mélanie Doutey. François Alu, dernier arrivé dans le jury de Danse avec les stars, a partagé ce moment historique avec sa complice Denitsa Ikonomova. François Civil, Karine Lemarchand, Mélanie Laurent, Louise Bourgoin ont aussi assisté à ce spectacle quand d'autres se jouaient en dehors du terrain.

Dans le public, l'ambiance était plus "Jeu, Set et Love" pour Charlotte Gainsbourg et son compagnon Yvan Attal. Leurs apparitions dans les grands événements de cinéma ou sur les plateaux télé sont nombreuses. En revanche, rares sont les fois où le couple joue les amoureux lambdas dans la vie de tous les jours. Ce fut le cas ce dimanche 5 juin à Porte d'Auteuil. Spectateurs assidus de la rencontre entre l'Espagnol et le Norvégien Casper Ruud, Charlotte et Yvan ont dévoilé que malgré les 31 années passées ensemble, les échanges sur le court de leur amour étaient toujours d'actualité.

Discussions, sourires, regards complices et éclats de rire... Les coeurs de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal battent encore à l'unisson. Entre deux levers de chaise pour applaudir chaleureusement les joueurs et quelques sursauts face à l'intensité de cette finale, les parents de Ben, Alice et Jo sont restés dans leur bulle de bonheur toute simple, loin des mondanités parfois imposées dans certaines festivités. Casquette noir, lunettes de soleil et blouson de cuir pour les petites fraîcheurs, la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg avait tout prévu pour profiter de cette journée en toute discrétion mais avec la petite touche rock'n'roll qui la caractérise si bien. En mode comme en amour, Charlotte est comme son père, elle connaît la musique.