Charlotte Gainsbourg refuse d'épouser Yvan Attal... et le réalisateur ne peut rien y faire !

Depuis 1991, Charlotte Gainsbourg etYvan Attal filent le parfait amour. Parents de Ben (né en 1997), Alice (née en 2002) et Jo (née en 2011), l'actrice semble avoir trouvé le bonheur parfait depuis plus de 30 ans avec le comédien et réalisateur décoré des insignes de Chevalier de l'ordre national du Mérite depuis 2013. Pourtant, la fille de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg refuse catégoriquement une chose à son compagnon : sa main !

Bien qu'il lui ai fait une demande officielle en 2013, Yvan Attal n'a toujours pas passé la bague au doigt à sa compagne. "Je vais te faire une déclaration, si tu veux devenir, pour de bon, ma femme !" lui avait-il demandé devant toute l'assistance. Surprise, Charlotte Gainsbourg était alors restée sans voix et n'avait pas donné de réponse à son valeureux prétendant... Une crainte d'enrayer leur bonheur si parfait ?

Elle ne veut pas

Interviewé par Thierry Ardisson dans l'émission Salut les terriens (C8) en 2018, Yvan Attal avait expliqué pourquoi ils ne s'étaient finalement pas mariés : "Elle ne veut pas." Même chose pour le pacs qui n'a pas non plus les faveurs de la belle Charlotte Gainsbourg. "Non mais elle ne veut rien ! Elle veut rester comme ça, elle ne veut rien changer", avait confié Yvan Attal, un peu déçu.

On va sans doute le faire

Interrogée par les journalistes de Vanity Fair en 2018, l'actrice du film Prête moi ta main avait également évoqué leur possible union, qu'elle semblait finalement envisager. "On va sans doute le faire. J'ai été hyper touchée... Ça fait vingt-deux ans qu'on n'en parle pas vraiment. On est plutôt contre le mariage tous les deux. Ce n'était pas un sujet d'actualité. Ensuite, on s'est dit que c'était sans doute trop tard. Et là, l'idée que lui l'envisage, c'est ce qui m'a convaincue. Enfin, ça me fait plaisir que ce soit son idée. Moi, je suis superstitieuse : je me dis qu'on a tenu vingt-deux ans sans être mariés, j'ai très peur de ce que l'on provoque." avait-elle expliqué.

Très amoureuse du réalisateur, elle dévoilait également les circonstances de leur rencontre et de leur relation amoureuse. " J'avais 19 ans quand mon père est mort. Je pensais que je ne m'en remettrais pas. [...] J'ai fait comme s'il était encore là. [...] Pendant des années, j'étais une loque. Yvan m'a récupérée très peu de temps après et il a eu la patience d'attendre, je ne sais pas..., dix ans..., que, petit à petit, j'émerge."