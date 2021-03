Charlotte Gainsbourg : Sa fille Alice chante à son tour... et elle a une voix d'ange !

Ce n'est pas un secret, le talent coule dans ses veines. Mais voilà qu'Alice Attal, la fille de Charlotte Gainsbourg, vient d'en faire la démonstration. Le 16 mars 2021, aux alentours de 22h, la jeune femme de 18 ans s'est emparée de sa guitare pour se lancer dans une reprise du titre Make You Feel My Love, de la chanteuse Adele, prouvant qu'elle était bien la digne héritière d'une longue lignée d'artistes. Elle a partagé la vidéo filmée pendant cette performance, dans la foulée, sur son propre compte Instagram - à voir dans notre diaporama.

Alice est la cadette d'Yvan Attal et de Charlotte Gainsbourg. Sa maman, qui l'a longtemps protégée du public en camouflant ses traits, a bien fini par se faire une raison. Le jour où sa fille a célébré sa majorité, le 9 novembre 2020, elle a rattrapé le temps perdu en publiant sur les réseaux sociaux tout un tas de photographies, de souvenirs d'enfance, où l'on apercevait la jeune fille en pyjama, avec divers bijoux, à différents âges. Difficile de savoir, pour l'heure, ce que l'avenir lui réserve. Sur Instagram, elle se définit, non pas comme chanteuse ou actrice, mais comme un "magasin de bonbons". On sait simplement qu'elle a obtenu l'équivalent du baccalauréat juste avant de rentrer en France, avec ses parents, après moult années passées à New-York.