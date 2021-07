Marco Verratti et Jessica Aïdi se sont mariés ! Photos de la cérémonie en famille

C'est dur de faire plus heureux que Marco Verratti en ce moment ! Le joueur de 28 ans est l'un des héros de l'Italie, championne d'Europe face à des Anglais dépités, et quelques jours plus tard, le voilà marié. Le "petit hibou" (comme le surnomment affectueusement les fans du Paris Saint-Germain) vient en effet, ce jeudi 15 juillet 2021, de se marier avec celle qui fait battre son coeur depuis maintenant plus de deux ans : Jessica Aïdi. Les informations du Parisien étaient donc bonnes et les deux tourtereaux ont officialisé leur engagement à quelques pas de la capitale.

C'est dans un surprenant tailleur blanc en dentelle qu'est arrivée la jeune femme de 29 ans, au bras de son amoureux, très bien apprêté également puisqu'il était vêtu d'un magnifique smoking noir. Ils se sont rendus ensemble à la mairie de Neuilly-sur-Seine pour une belle cérémonie en compagnie de leurs proches et de leurs amis. On a notamment pu voir Marco Verratti et sa nouvelle femme aux côtés des deux fils du joueur, Tommaso (7 ans) et Andrea (3 ans) qu'il a eus avec l'Italienne Laura Zazzara.

Si la top-model et bookeuse de l'émission Les Marseilllais à Dubaï a notamment fait venir son amie Cindy Bruna, le coéquipier de Neymar et Mbappé n'était pas en reste. Venu aux côtés de sa sublime femme Chiara Picone, l'ancien joueur du club parisien Javier Pastore était de la partie, tout comme son compatriote argentin Ezequiel Lavezzi, ancienne gloire parisienne. Du très beau monde pour une magnifique cérémonie au cours de laquelle les deux tourtereaux se sont enfin dit oui !