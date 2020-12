Marco Verratti - Le joueur du PSG fiancé à la belle Jessica Aidi : "Bien sûr, elle a dit oui !"

L'année se termine en beauté pour le footballeur ! En vacances à Marrakech avec sa chérie, Marco Verratti semble avoir fait sa demande en mariage à la divine Jessica Aidi. C'est ce que les amoureux ont annoncé, avec un peu de discrétion, sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, en storie éphémère, les tourtereaux ont partagé quelques images faisant comprendre qu'ils passeraient bientôt devant l'autel, puisqu'une nouvelle bague venait s'ajouter à l'annulaire du mannequin français. "Of course... she said yes" - "Bien sûr, elle a dit oui" - a même précisé le milieu de terrain du PSG. Tous nos voeux de bonheur.

La vie est comme ça, il peut tout se passer

Une telle plénitude, en 2020, n'était pourtant pas gagnée. L'année précédente, Marco Verratti se séparait de l'Italienne Laura Zazzara, la mère de ses deux garçons Tommaso et Andrea. Cela faisait des mois qu'il ne s'affichait plus à ses côtés. "La vie est comme ça, il peut tout se passer, expliquait-il dans les colonnes du journal Le Parisien. J'ai commencé à être mature dès mes 19 ou 20 ans, quand j'ai eu mon premier fils. il m'a changé. J'ai deux enfants magnifiques. Ce sport te fait grandir plus vite." Personne n'est à l'abri d'une bonne surprise. Quelques mois après avoir rendu cette rupture officielle, le footballeur retrouvait l'amour.