Marco Verratti, "mon Amour" : Jessica Aidi s'enflamme pour un jour spécial

Marco Verratti et Jessica Aidi sont en couple depuis plusieurs mois. Le footballeur et le mannequin avaient choisi d'officialiser leur histoire d'amour en mai dernier, lors du Grand Prix de Monaco. Les amoureux étaient apparus main dans la main dans les paddocks. En septembre dernier, Marco et Jessica ont participé à une grande soirée organisée au Fouquet's avec la chanteuse Aya Nakamura.

En appelant publiquement Marco Verratti son "Amour", Jessica Aidi semble avoir franchi un nouveau cap dans sa romance avec la star du PSG...