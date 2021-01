Jessica Aidi dans Les Marseillais : son fiancé Marco Verratti a vu rouge...

La prochaine saison des Marseillais (W9) est tournée actuellement à Dubaï. Les téléspectateurs retrouveront Jessica Thivenin, Julien Tanti, Manon Marsault, Maeva Ghennam, Kevin Guedj, Carla Moreau ou encore Benjamin Samat... et feront la connaissance de la belle Jessica Aidi, le nouvelle bookeuse du programme qui n'est autre que la fiancée de Marco Verratti, célèbre footballeur du Paris Saint-Germain (PSG). Auprès de nos confrères du Parisien, la jolie brune raconte comment son chéri a pris la nouvelle.

Lorsque Jessica Aidi, mannequin de profession, a annoncé à Marco Verratti qu'elle avait été approchée pour devenir la bookeuse des enfants terribles de la télé-réalité, ce dernier a balancé : "Tu veux vraiment faire une émission sur Les Marseillais ? Tu sais quand même que je suis un joueur de Paris..." Une réaction rigolote qui n'a toutefois pas empêché la belle d'aller au bout du projet. "C'est mon côté femme ça, je ne suis pas fan de foot, moi, je ne réfléchis pas en termes d'hostilité sportive, s'amuse-t-elle. Cela ne m'était pas venu à l'esprit que ça puisse poser problème. Mais, au final, c'est une émission sympathique, ce n'est pas vraiment dérangeant." Et de poursuivre : "C'est assez atypique, je vous l'accorde. Mais à partir du moment où ça ne concerne pas le sport, pourquoi pas ?"

Du côté de la production, cela constitue un atout. Comme l'explique Jessica Aidi, le producteur des Marseillais Benjamin Giazzi a "trouvé ça très drôle et s'est dit que ça pouvait faire quelque chose de sympathique". Au départ il n'était pas au courant de la relation entre la belle et Marco Verratti, contrairement aux candidats qui ont de suite reconnu la belle brune. "Je me suis présentée comme l'aurait fait n'importe qui, par mon prénom. Mais les garçons m'ont reconnue et ont directement fait le lien. Comme tout Marseillais qui se respecte, ce sont des vrais fans de foot, lance-t-elle. Inutile de vous dire que ça a copieusement chambré dans la foulée."

Être la moitié d'un footballeur connu l'a aidée à mettre une certaine distance avec les Marseillais, réputés dragueurs. ". Mais on connaît l'exubérance des Marseillais, j'ai le droit à quelques compliments et autres remarques. Mais toujours dans le respect. C'est très appréciable", avoue la jolie Jessica. De son côté, Marco Verratti "n'est pas du tout jaloux" et le couple se fait "confiance à 300%". Aucun risque qu'un Marseillais vienne bousculer l'équilibre des amoureux parisiens qui seront bientôt mariés ...