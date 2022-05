Robert Lewandowski et sa femme : belles photos de l'accouchement, pour célébrer les 2 ans de leur fille Laura !

Pour Robert Lewandowski, la famille est une composante essentielle de sa vie et le footballeur l'a encore prouvé ce matin, pour une journée toute particulière. À 33 ans, le Polonais continue d'impressionner le monde du foot en empilant les buts avec son club du Bayern Munich. Le compatriote d'Arkadiusz Milik en sélection nationale reste l'un des meilleurs joueurs du monde et beaucoup ne comprennent toujours pas comment Lionel Messi a pu avoir le Ballon d'Or cette année alors qu'il le méritait certainement tout autant.

Un épisode forcément frustrant pour le beau brun aux yeux bleus, qui a pu se consoler auprès de sa femme, Anna, avec qui il est marié depuis juin 2013, ainsi que leurs deux adorables filles. Père d'une petite Klara, née le 4 mai 2017, il a eu une seconde fille en mai 2020 et dont l'anniversaire tombe aujourd'hui. Pour l'occasion, le grand fan de mode, présent à Paris en mars dernier pour la Fashion Week, a partagé avec ses 25 millions d'abonnés, un joli cliché de la naissance de Laura. Sa femme Anna a fait exactement la même chose, et les deux parents ont délivré le même message pour celle qu'ils surnomment Thumbelina.

Tu amènes tellement de joie à tous les gens qui t'entourent ! On t'aime plus que tout au monde Laura

"Joyeux deuxième anniversaire Thumbelina ! Tu amènes tellement de joie à tous les gens qui t'entourent ! On t'aime plus que tout au monde Laura", écrivent Robert et Anna sur leurs publications. On peut voir l'ancien coéquipier de Franck Ribéry avec sa fille dans les bras, tout sourire juste après l'accouchement. Sa femme a également montré le magnifique gâteau que la petite fille a eu pour sa fête d'anniversaire et on peut dire qu'elle a été gâtée. Avec un thème très populaire autour de l'univers de La Reine des Neiges, le gâteau a fière allure ! On peut également apercevoir les cadeaux de la jeune fille ainsi qu'un beau ballon gonflable en forme du chiffre deux.