Vincent Cassel et Marion Cotillard dévoilent la raison pour laquelle Zlatan n'aurait pas dû être à l'affiche d'Astérix !

Ça y est, il est enfin là ! Après des mois à l'attendre, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu vient de débarquer dans les salles de cinéma françaises. Une première semaine très attendue par la presse, qui n'a pas été très tendre avec le film, mais certainement aussi par les producteurs, qui ont investi près de 65 millions d'euros dans cette nouvelle mouture. Avec un casting 5 étoiles, composé notamment de Jonathan Cohen et Gilles Lellouche, le film compte également sur de très nombreuses guest stars, à l'image de la chanteuse Angèle ou encore du footballeur Zlatan Ibrahimovic.

La présence de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a beaucoup fait parler et Guillaume Canet, le réalisateur du film, s'est d'ailleurs confié sur leur drôle de relation. "Il ne voulait parler qu'à moi, on a tout fait, on a essayé, parce qu'à un moment j'avais besoin que mes assistants puissent organiser les choses, mais tout, jusqu'à son arrivée à l'avant-première, savoir à quelle heure, l'avion, le truc. Il n'y a qu'à moi qu'il parlait", a-t-il raconté sur les ondes de RTL. Une grande première pour le suédois de 41 ans, mais si l'on en croit le témoignage de deux stars du film, ce dernier aurait pu ne jamais voir son nom inscrit au générique.

Il avait très envie de faire le film, mais ça n'a pas été si facile

Interrogée par Soirmag, Marion Cotillard, qui joue le rôle de Cléopâtre dans le film, a évoqué la motivation de Zlatan sur le tournage. "Il avait très envie de faire le film en tout cas, mais ça n'a pas été si facile. Guillaume (Canet) a dû réécrire ses scènes le jour J parce qu'il s'était blessé, le pauvre. Son agent ne voulait plus qu'il tourne sa scène, assez physique, mais on s'est adapté. Vous verrez !", raconte l'actrice de 47 ans.

Même son de cloche chez Vincent Cassel, qui incarne lui Jules César à l'écran et qui a bien cru que le géant suédois allait devoir renoncer. "Il s'était blessé et son docteur refusait qu'il joue. Guillaume a alors adapté son scénario pour qu'il puisse participer malgré tout", explique le mari de Tina Kunakey, avant d'évoquer le jeu d'acteur du footballeur : "Juste avant de tourner, il était un peu stressé mais on sentait qu'il avait très envie de bien faire ; il était plein d'humilité", raconte-t-il en conclusion pour Soirmag.