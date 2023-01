Jonathan Cohen bientôt papa pour la seconde fois ? Avec sa célèbre compagne Piu Piu, tout est clair !

C'est le plus beau truc

"J'aimerais avoir un deuxième enfant. Moi je suis fils unique de base, c'est quand même pas mal si ma fille a l'occasion d'avoir un petit frère ou une petite soeur, pour une histoire de solitude. Le truc où tu te dis : 'C'est cool quand même d'avoir un partenaire, un clin d'oeil'", avait-il confié à Guillaume Pley, lui aussi papa. Au départ de cette conversation, Jonathan Cohen était interrogé sur "le plus beau jour" de sa vie. Et c'est donc sans véritable surprise qu'il répondait : "la naissance de ma fille".

"Tu vois un enfant naître, tu te dis : 'Ok d'accord, c'est fou'. Alors c'est bateau, c'est d'un commun fou. Mais c'est vrai, on ne peut rien dire : c'est le plus beau truc", avait-il estimé, avant de préciser qu'il s'est rendu compte assez "tard" qu'il était devenu papa. "C'est hypra abstrait. T'as un amour, mais c'est graduel en fait. Pour la maman, je crois que c'est plus fusionnel du fait qu'elle lui donne le sein... Sauf que toi, t'es un peu en annexe : 'Ça va vous ?' Donc ça prend un peu de temps. Mais là, maintenant que ma fille a un an et demi, qu'elle commence à communiquer, à m'arnaquer dans tous les sens... Là oui, je suis père !", avait-il expliqué. Un papa comblé, donc !