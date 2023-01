"C'est le nirvana" : Mélanie Bernier, sa romance avec un acteur et réalisateur très célèbre

L'actrice française Mélanie Bernier fête en ce jeudi 5 décembre son 38ème anniversaire. Celle que l'on a pu découvrir dans des long-métrages français tels que L'Assaut (2010), Les Gamins (2013), Un peu, beaucoup, aveuglément (2015) ou encore Love Addict (2018) est aujourd'hui une comédienne accomplie. Un épanouissement tant sur le plan professionnel donc, que sur le plan personnel.

En effet, en novembre 2017, elle annonçait être enceinte de son premier enfant. La naissance de ce qui se révèlera être une petite fille s'est déroulée en février 2018. Cependant, Mélanie Bernier n'a jamais dévoilé l'identité du père. Idylle cachée avec une autre star du show-business ou amour avec un anonyme qui veut le rester ? La question reste certes sans réponse, mais Mélanie Bernier a déjà vécu une romance avec un acteur, peu connu à l'époque, qui est devenu par la suite une des stars françaises les plus plébiscitées.

Et cette personnalité n'est autre que... Jonathan Cohen. Effectivement, les deux comédiens ont vécu une relation de deux ans ensemble, de 2013 à 2015, comme le montrent ces quelques clichés de notre diaporama. Ils ont ainsi eu l'occasion de participer à plusieurs défilés, soirées et autres tapis rouges tous les deux. "Quand je tourne, je suis tellement accaparée par le film que j'ai une vie de moine. L'hiver, j'aime rester à la maison avec mon amoureux, Jonathan Cohen. On mange des sushis devant la télé, et c'est le nirvana", racontait la comédienne dans les colonnes de ELLE, en octobre 2013.

Chacun a refait sa vie

Et alors qu'elle jouissait d'une solide carrière en constante progression, Jonathan Cohen connaissait lui des débuts bien plus délicats. Mais elle avait su voir en lui le talent que personne n'avait alors décelé, et qui a explosé aux yeux de tout le monde par la suite. "C'est un type et un acteur de génie", expliquait-elle alors.

Il faut bien reconnaître que les choses ont changé depuis. Que ce soit avec son personnage de Serge Le Mytho, la série Family Business sur Netflix, La Flamme et Le Flambeau sur Canal + et des apparitions dans plusieurs films français, Jonathan Cohen est désormais une personnalité incontournable en France.

De son côté, il a également retrouvé l'amour en la personne de Piu Piu, une DJ française. Ensemble, ils sont devenus parents d'une petite fille. Que ce soit pour Mélanie Bernier ou Jonathan Cohen donc, chacun a su reconstruire sa vie loin de l'autre.