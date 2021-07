Mélanie Bernier et Jonathan Cohen en couple : une romance affichée sur tapis rouges

Avant que Jonathan Cohen ne devienne papa d'une petite fille, née de son histoire actuelle avec l'actrice féministe Piu Piu, il avait déjà connu de grands bonheurs. Le héros génial de La Flamme (Canal), d'un naturel discret sur ses histoires de coeur, s'était déjà affiché au grand jour au bras d'une autre femme : Mélanie Bernier. Depuis, elle aussi est devenue maman d'une petite fille, sans dévoiler l'identité du père.

Pendant plus de deux ans, de 2013 à 2015, Mélanie Bernier a été la compagne de Jonathan Cohen. L'acteur nommé aux César avait défilé plusieurs fois à son bras lors de divers évènements et soirées sur tapis rouge. "Quand je tourne, je suis tellement accaparée par le film que j'ai une vie de moine. L'hiver, j'aime rester à la maison avec mon amoureux, Jonathan Cohen. On mange des sushis devant la télé, et c'est le nirvana", racontait la comédienne dans les colonnes de ELLE, en octobre 2013. Déjà à l'époque, Mélanie Bernier avait su déceler le talent de Jo-Co, un "type et acteur de génie" d'après son expression.

L'actrice aujourd'hui âgée de 36 ans vit donc une vie de famille épanouie depuis sa rupture d'avec Jonathan Cohen. Récemment passée par la case interview dans le cadre de la promotion du film Love Addict avec Kev Adams, la jeune maman a partagé sa vision de la vie amoureuse. "Je suis fusionnelle et chiante", avouait-elle auprès de Télé-Loisirs en juin dernier, sans en dire plus sur sa relation actuelle. Sa petite fille a fêté son troisième anniversaire en février 2021.