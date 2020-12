Guillaume Pley papa pour la 1re fois : le prénom original et le visage de son fils dévoilés

L'année 2020 se termine plus que bien pour Guillaume Pley. Ce lundi 21 décembre, le présentateur de 35 ans a annoncé une grande nouvelle à ses abonnés Instagram : la naissance de son premier enfant.

Pour ce faire, celui qui est aux commandes de l'émission Web Le QG a partagé une photo sur laquelle on peut voir sa belle Agathe et lui en train de fixer l'objectif, en souriant. En face d'eux se trouve leur bébé, emmitouflé dans une serviette sur une table à langer, qui regarde tendrement son papa. "On avait dit que l'on finirait l'année à trois... et bien... c'est fait. Mon fils est né. Ça fait des années que je rêvais de dire pour moi : C'est qui l'papa?!? Il s'appelle Côme et il a changé notre vie instantanément ! Il est né le 12/12/2020. Dans une année compliquée comme 2020, j'ai eu la chance de vivre le plus beau moment de ma vie. Je ne pensais pas avoir la chance de vivre des moments comme ça un jour... ça bouleverse toutes les priorités. La maman se porte à merveille elle est encore plus belle maintenant même si on a quelques cernes depuis samedi dernier... je vous le souhaite à tous c'est juste génial ! Je retourne changer la couche et nettoyer mon pull ! Je vous aime fort", peut-on lire en légende de la tendre publication.