Guillaume Pley : L'animateur bientôt papa, sa chérie est enceinte

A 35 ans, Guillaume Pley va découvrir les joies de la paternité. En pleine pause estivale, l'animateur a dévoilé à ses abonnés sur Instagram que sa chérie, la jolie Agathe, est enceinte. Le future maman a pris la pose avec sourire et décontraction dévoilant un début de baby bump.

Mercredi 19 août 2020, Guillaume Pley a posté une photo de lui et de son amoureuse, depuis Saint-Florent en Haute-Corse. "On a commencé l'année à 2 mais on va la terminer à... 3 ! Je t'aime", a-t-il sobrement écrit en légende de sa publication pour ses 758 000 abonnés. Il a rapidement reçu des centaines de messages de félicitations de ses abonnés, parmi lesquels plusieurs personnalités comme DJ Snake, Iris Mittenaere, Sandrine Quétier, Valérie Damidot ou encore Enora Malagré, Keen'V, Brahim Zaibat... Il faut dire que l'animateur a rencontré du beau monde depuis qu'il évolue à la télévision et à la radio, lui qui est passé par M6, C8 ou CSTAR ainsi que sur NRJ ou Fun Radio Belgique. Depuis 2019, il anime l'émission Le QG, disponible en ligne.

Guillaume Pley profite donc de chouettes vacances avec son amoureuse avant de découvrir prochainement les biberons, les petits pots et les nuits blanches à s'occuper de bébé. L'animateur a eu la bougeotte cet été puisque sur son compte on peut voir qu'il a fait escale en Corse, à Cannes ainsi qu'en Italie ; l'occasion d'une journée sportive avec ses amis Jarry, Alessandra Sublet et son jeune compagnon...