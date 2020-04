Guillaume Pley : L'animateur bouleversé par la mort d'un être cher

C'est la nouvelle qu'il redoutait le plus... Lundi 13 avril 2020, Guillaume Pley a fait savoir que son meilleur ami était mort d'un cancer. Une épreuve terrible pour le vidéaste et animateur de 34 ans qui a exprimé son chagrin à travers un long texte posté sur Instagram, qui s'adresse directement à celui qu'il surnomme son "frère". "Mon frère, mon meilleur ami, j'écris la gorge serrée ces quelques lignes... Ce matin 6h30, ton coeur s'est arrêté et je sais qu'aujourd'hui, tu es partout avec moi, avec nous... J'espère avoir été un ami à la hauteur et avoir été assez présent à tes côtés."

Après s'être remémoré quelques-uns de ses souvenirs avec le jeune homme, papa d'un petit garçon, Guillaume Pley a indiqué avoir eu l'opportunité de lui dire au revoir à l'hôpital, et ce, en pleine épidémie de coronavirus. "La vie est parfois injuste et le cancer ne devrait pas exister, merci au personnel soignant de l'hôpital Saint-André à Bordeaux de nous avoir permis de boire un dernier coup avec lui hier soir, le personnel soignant français déchire, et je n'ai pas attendu le Covid pour le dire. (...) J'ai eu la chance de pouvoir te dire tout le bien que je pensais de toi avant ton départ et de te faire un énorme dernier câlin...", peut-on lire.

Pour celui qui présente Le QG (sur YouTube), cette perte est l'occasion de revoir ses priorités dans la vie : "Il y aura un avant et un après dans ma manière de vivre, de choisir mes amis comme tu me l'as appris et de choisir avec qui je passe mon temps libre. La vie passe vite, il vaut mieux avoir moins de gens autour, mais plus de bienveillance." Des mots très touchants qui lui ont valu de recevoir la compassion de ses amis du petit écran comme Sandrine Quétier, Olivier Minne ou encore Bruno Guillon.