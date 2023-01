Guillaume Canet balance sur l'attitude de diva de Zlatan Ibrahimovic sur le tournage d'Astérix !

C'est le film évènement de ce début d'année en France. Le 1er février, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu débarque dans les salles de cinéma et avec un casting aussi énorme, les producteurs doivent s'attendre à une véritable razzia. Réalisé par Guillaume Canet, qui joue accessoirement le rôle d'Astérix, on retrouve à l'affiche de ce blockbuster à la française Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Vincent Cassel ou encore Jonathan Cohen. Outre les stars hexagonales, le réalisateur de 49 ans a également fait appel à une légende du football en la personne de Zlatan Ibrahimovic, qui fait sa première apparition au cinéma.

Connu pour sa personnalité hors du commun, le géant Suédois de 41 ans n'a toujours pas pris sa retraite et semble toujours aussi en forme. Ancien attaquant du Paris Saint-Germain, il a fait le bonheur des médias français pendant plusieurs années et c'est certainement ce qui a donné envie à Guillaume Canet de l'engager pour son film. Invité sur RTL le 24 janvier, le réalisateur a été interrogé sur sa relation avec le footballeur et visiblement, ce dernier était très clair sur ses intentions. "Il ne voulait parler qu'à moi, on a tout fait, on a essayé, parce qu'à un moment j'avais besoin que mes assistants puissent organiser les choses, mais tout, jusqu'à son arrivée à l'avant-première, savoir à quelle heure, l'avion, le truc. Il n'y a qu'à moi qu'il parlait", raconte-t-il amusé.

Malgré ses demandes, un personnage "très drôle"

Une belle relation s'est alors créée entre Guillaume Canet et Zlatan Ibrahimovic. "Il m'appelle 'boss' et moi je l'appelle 'champ", dévoile le compagnon de Marion Cotillard, avant d'en dire plus sur la personnalité du champion : "Il est extrêmement facile (à gérer). Il est d'une gentillesse (...) Il était très très drôle".