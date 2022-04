Théo Hernandez papa pour la première fois : le sexe du bébé enfin dévoilé, 1res photos

Une superbe nouvelle rapidement partagée par Zoe Cristofoli sur son compte Instagram. La belle influenceuse tatouée, suivie par plus d'1 million d'abonnés, a partagé dans sa story plusieurs photos de ce beau moment (à voir dans le diaporama). Sur la première d'entre elles, on voit le nouveau né, tétine à la bouche et qui se repose. "Ma vie, bienvenue au monde", écrit-elle en italien. Elle a partagé une deuxième photo superbe où l'on voit Théo Hernandez prendre son fils dans les bras pour la première fois et on sent tout l'amour dans son regard.

Sur la troisième photo, il y a peut-être un indice sur le prénom du petit garçon. Si pour l'heure aucune annonce n'a été faite, Zoe Cristofoli a repris la photo de son compagnon en ajoutant simplement "Theo Junior". Enfin, ce matin, elle a donné de ses nouvelles après une journée particulièrement éprouvante : "Merci à tous pour vos voeux. Pour tous les nombreux messages. J'aimerais vous répondre mais je me repose... je vous embrasse".

Une magnifique nouvelle donc pour Theo Hernandez et sa compagne Zoe, qui deviennent parents pour la première fois !