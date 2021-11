Théo Hernandez bientôt papa : sa compagne Zoe dévoile un ventre de plus en plus rond

Il y a des périodes dans la vie où tout vous réussit et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Théo Hernandez. Le jeune footballeur de 24 ans fait partie des derniers appelés en équipe de France. Il a pu y retrouver son grand frère Lucas et lors de la Ligue des Nations ses prestations ont fait très forte impression au point de devenir un titulaire à son poste. Une progression éclair pour le défenseur de 24 ans qui évolue au Milan AC. Si tout se passe bien sur les terrains de foot, les choses vont également très bien en dehors. En couple avec Zoe Cristofoli, une belle Italienne de 25 ans, il attend prochainement un heureux évènement.

Très populaire sur Instagram où elle compte plus d'un million d'abonnés, l'influenceuse particulièrement tatouée n'hésite pas à donner des nouvelles de sa grossesse. Elle vient d'ailleurs de poster une série de photos où l'on peut bien s'apercevoir que l'Italienne en est déjà à plusieurs mois de grossesse. "Je respire ton souffle", écrit-elle en commentaire de sa publication où on peut la voir radieuse, les mains sur le ventre. Une photo qui a visiblement bien plu à son compagnon qui a rapidement répondu en commentaire "Ma vie" suivi d'un coeur rouge. En moins d'une journée, la série de photos en noir et blanc a déjà reçue plus de 80 000 likes.

La grossesse de Zoe semble donc très bien se dérouler et l'histoire d'amour entre elle et le joueur des Bleus ressemble à un vrai conte de fée. Les deux amoureux se seraient rencontrés en juin 2020 par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un dîner. Depuis, c'est l'amour fou et ils n'hésitent pas à partager des photos de leur couple sur les réseaux sociaux.