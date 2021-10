Lucas Hernandez en prison dès demain ? Nouveau rebondissement de dernière minute

C'est une affaire qui a connu de nombreux rebondissements au cours des dernières semaines. Footballeur de l'équipe de France et du Bayern Munich, Lucas Hernandez a connu des ennuis avec la justice espagnole à propos d'une affaire remontant à 2017. Suite à plusieurs jugements, le frère de Théo avait été condamné à six mois de prison pour non-respect d'une mesure d'éloignement après des violences conjugales.

Après avoir fait recours de cette décision, le sportif de 25 ans vient d'être fixé puisque la justice espangole a enfin rendu sa décision et Lucas Hernandez n'ira pas en prison puisque son recours a été accepté ! "Nous considérons que le recours doit être accepté et que l'exécution de la peine de privation de liberté imposée à Lucas François Bernard Hernandez doit être suspendue", a indiqué dans sa décision le tribunal supérieur de justice de Madrid. Il était temps que la décision soit prise puisque selon le premier verdict, le joueur devait aller en prison demain.

Même s'il évite l'enfermement, le coéquipier de Pogba et Mbappé devra payer une amende de 96 000 euros. De plus, Lucas Hernandez devra éviter tout nouveau faux pas pendant une période de quatre ans, sinon la suspension de sa peine sera levée.

Griffures et coups violents

Pour rappel, l'histoire remonte à février 2017, lorsque le footballeur et sa compagne, Amelia Lorente, en étaient venus aux mains, échangeant des coups et griffures devant leur domicile de Madrid. Elle l'avait frappé et griffé avant de rayer sa voiture à coups de clé, tandis que le joueur lui avait donné des coups aux côtes, dans le dos, à la mâchoire et aux lèvres, d'après le jugement consulté par l'AFP.

Une mesure d'éloignement avait alors été requise contre Lucas Hernandez, mais quatre mois plus tard, il l'avait violée en allant en lune de miel avec sa compagne du côté de Miami. Il a finalement été condamné en 2019 à six mois de prison dans cette affaire, avant le jugement d'aujourd'hui.