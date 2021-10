Lucas Hernandez bientôt en prison : la justice espagnole ordonne son incarcération !

Tout semblait aller trop bien pour l'équipe de France et notamment la fratrie Hernandez. Appelé pour la première fois, Théo a connu la joie d'une première sélection et d'un premier but en Bleu, tandis que son frère Lucas, pilier de l'équipe de Didier Deschamps depuis plusieurs années et champion du monde en titre, confirme son retour à un très bon niveau. Malheureusement pour ce dernier, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Selon les informations du média espagnol As, la justice espagnole vient d'ordonner l'incarcération du joueur de 25 ans.

L'affaire remonte à décembre 2019 lorsque le joueur du Bayern Munich a été condamné pour avoir violé un ordre d'éloignement concernant sa compagne de l'époque, Amelia de la Osa Lorente. Il s'était à l'époque envolé en lune de miel avec elle à Miami, bravant l'interdiction judiciaire. Pour ce délit, le 32e tribunal pénal de Madrid a rejeté l'appel de Lucas Hernandez et l'a convoqué pour un emprisonnement volontaire. L'assignation à comparaître a été délivrée le 14 septembre dernier selon les informations du média espagnol. Celle-ci stipule que celui qui est toujours en couple avec Amelia doit se présenter physiquement à la justice espagnole pour être intégrer à la prison de son choix "dans un délai de dix jours".

D'après les journalistes espagnols, il se pourrait que Lucas Hernandez, qui a été condamné à un an de prison pour cette histoire, ne reste que quelques jours incarcéré, voire qu'il n'y aille pas du tout. Cela dépendra du temps que la justice prendra pour examiner la demande d'appel faite par le coéquipier de Benzema et Griezmann en Bleu. "Dans le cadre d'une procédure pénale, dès lors que les tribunaux refusent une mesure alternative à l'emprisonnement, la personne condamnée est envoyée en prison et, si l'appel est accepté, elle est libérée", indique As dans son article.

Affaire à suivre donc, mais pour le moment le joueur ne s'est pas exprimé sur le sujet.