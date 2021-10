Lucas Hernandez et Amelia Lorente mariés : des soucis judiciaires refont surface

Ils s'aiment ! Lucas Hernandez et Amelia Osso Lorente se sont mariés. Le joueur de football de 25 ans a épousé la belle Espagnole aux Etats-Unis. Le jeune coéquipier d'Antoine Griezmann, qui rêve depuis toujours d'une famille nombreuse, a accueilli un petit Martin, âgé de 3 ans, avec sa moitié. Sur Instagram, le latéral des Bleus et sa femme partagent des moments de vie avec leurs fans et montrent leurs instants de bonheur. Malheureusement, s'ils tentent de vivre une vie de famille à peu près normale pour leur bien-être de celui de leur enfant, le Français et sa femme se heurtent à des problèmes de taille.

En effet, Lucas Hernandez et Amelia Lorente en sont venus aux mains peu avant de se marier. En 2017, une violente dispute a éclaté entre eux et ils ont échangé des "coups et griffures devant leur domicile à Madrid" comme le rapportait l'AFP. Une altercation qui a fait grand bruit et qui leur a valu des démêlés avec la justice. Après s'être rabibochés et mariés, les jeunes gens ont tout de même écopé de 31 jours de TIG (Travail d'Intérêt Général) et d'une interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres et de communiquer durant 6 mois. Une peine qui a été enfreinte par le couple.