Théo Hernandez va être papa pour la première fois ! Sa jolie Zoe dévoile son ventre arrondi

Tout va bien ces derniers temps pour Théo Hernandez. Le frère de Lucas l'a enfin rejoint en équipe de France et l'arrivée du jeune footballeur de 24 ans a coïncidé avec la belle période des Bleus et la superbe victoire finale en Ligue des nations face à l'Espagne. Devenu titulaire au côté de son frère dans l'équipe de Didier Deschamps, le blond peroxydé a effectué de très bons débuts en équipe de France, marquant son premier but et montrant une belle complicité avec Kylian Mbappé et les autres stars des Bleus.

Au-delà de ses belles performances sur le terrain, Théo Hernandez n'est pas non plus à plaindre sur le plan sentimental. En couple avec la bombe italienne Zoe Cristofoli, ce dernier vit une relation fusionnelle avec sa compagne. Très heureux, les deux tourtereaux viennent d'ailleurs de faire une annonce qui devrait ravir tous les fans du joueur puisque la très tatouée Zoe est enceinte ! C'est le joueur du Milan AC qui l'a révélé sur son compte Instagram avec deux belles photos où l'on peut apercevoir le petit ventre rond de sa chérie.

Visiblement ravi de pouvoir enfin annoncer la bonne nouvelle, Théo Hernandez y est allé d'un long message en italien pour expliquer son ressenti. "Enfin nous pouvons partager notre joie avec tout le monde. Nous t'espérions tellement... et nous t'attendons déjà avec anxiété et beaucoup d'amour. Nous avons hâte de te regarder dans les yeux et de t'accompagner dans ce merveilleux voyage qu'est la vie", écrit-il en commentaire d'une photo postée mercredi 27 octobre et qui a déjà reçu plus de 440 000 likes.

Une nouvelle qui a ravi les internautes, mais également ses amis footballeurs. Son frère a bien entendu réagi avec plusieurs emojis, ainsi que Karim Benzema qui lui a envoyé plusieurs coeurs.