Théo Hernandez visé par une plainte : son pitbull agresse une passante et tue son chien !

C'est une histoire qui risque de faire du bruit, seulement quelques jours après l'affaire impliquant Kurt Zouma. Pour rappel, le défenseur des Bleus a été filmé en train de maltraiter l'un de ses chats, ce qui a entraîné des réactions virulentes de toutes parts. Cette fois-ci, c'est en Italie que l'affaire se situe et plus précisément à proximité du lac de Côme. Elle concerne l'un des petits nouveaux de l'équipe de France, Théo Hernandez, le frère de Lucas, qui évolue du côté du Milan AC.

Comme le raconte le média italien La Provincia di Como, l'histoire s'est déroulée vendredi dernier. Le compagnon de Zoe Cristofoli, qui attend leur premier enfant, avait laissé le portail de sa villa ouverte au moment où une retraitée de 74 ans passait devant la demeure en compagnie de son chien, un pinscher âgé de 7 ans. Propriétaire d'un pitbull, Théo Hernandez n'a pas eu le temps de retenir son animal de compagnie et ce dernier a foncé par l'ouverture du portail pour se jeter sur le pauvre chien. La dame a alors tenté de soulever son pinscher de terre pour empêcher le pitbull de s'en prendre à lui, mais il en fallait plus pour le molosse, qui a bondi, renversant la vieille dame et s'attaquant à son chien.

La passante hospitalisée, un appel à témoin diffusé

Résultat, le pauvre pinscher a succombé aux blessures infligées par le chien de Théo Hernandez, et sa propriétaire s'en est tirée avec une veste déchirée. En état de choc après cette attaque, elle a dû être hospitalisée, avant que la nièce de cette dame ne décide de porter plainte contre le coéquipier d'Olivier Giroud à Milan. De son côté, le joueur et sa compagne seraient désolés pour la passante et choqués par cette histoire, comme le rapporte la publication transalpine. Un appel à témoins a été diffusé afin d'en savoir plus sur cette terrible attaque.