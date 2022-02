Kurt Zouma filmé en train de frapper son chat : le défenseur des Bleus risque très gros !

Il semblerait bien que l'on ait droit à un nouveau scandale de la part d'un joueur français installé en Angleterre. Un nouveau joueur de l'équipe de France fait la Une des médias britanniques. S'il est moins connu en France, Kurt Zouma est un joueur très populaire outre-Manche où il a joué pour Chelsea et Everton avant de s'installer dans la défense de West Ham, à Londres.

S'il n'avait pour l'heure pas encore fait parler de lui en dehors des terrains, si ce n'est pour la naissance de sa fille en 2015, le joueur de 27 ans se retrouve depuis hier soir en première page des médias et des réseaux sociaux, et clairement pas pour les bonnes raisons... Dans une vidéo accablante diffusée depuis quelques heures et tirée de Snapchat, on peut voir Kurt Zouma asséner plusieurs violents coups à son chat. Sur la vidéo tournée au domicile du coéquipier de KylianMbappé et Antoine Griezmann en Bleu, on peut le voir à plusieurs reprises s'en prendre de manière totalement gratuite à l'un de ses chats.

Je regrette sincèrement

C'est le média britannique The Sun qui a le premier rendu publique cette vidéo sidérante dans laquelle tous les participants sont visiblement hilares face aux terrible sort du félin. Dans un premier temps, Kurt Zouma le tient dans ses bras avant de le laisser tomber pour lui porter un violent coup de pied. Après l'avoir pourchassé en tentant de lui balancer des projectiles dessus, on le voit mettre une forte claque au chat à la fin de la vidéo. Des images immédiatement condamnées par son club qui précise qu'il ne tolère "en aucun cas la cruauté envers les animaux".

Le joueur s'est également empressé de réagir en s'excusant pour son comportement intolérable. "Je veux présenter mes excuses pour mes actes. Il n'y a pas d'excuses pour mon comportement, que je regrette sincèrement. Je veux aussi dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé", explique-t-il.

Des excuses qui n'enlèvent rien au fait que Kurt Zouma risque gors puisque selon la justice anglaise, les agresseurs encourent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement dans ce genre d'affaires.