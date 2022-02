Affaire Zouma : une ancienne star des Bleus s'en prend violemment au footballeur, critiqué de toute part

Deschamps et Le Graët critique Zouma

Ce n'est d'ailleurs pas le seul ancien joueur de l'équipe de France à avoir réagi à la polémique puisque le sélectionneur actuel, Didier Deschamps, à lui aussi tenu à s'exprimer sur le sujet. "J'ai été très surpris de la part de Kurt. C'est quelque chose qui est inadmissible, intolérable et d'une cruauté sans nom bien évidemment", lance-t-il, avant d'expliquer que Kurt Zouma pourrait en subir également les conséquences avec les Bleus : "Ça a pu m'arriver lorsque des joueurs avaient pu commettre des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps, donc je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste".

Une attaque qui fait écho à celle du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Interrogé par Le Parisien, il admet son incompréhension et fustige le joueur. "C'est un acte de maltraitance évidemment choquant. Il a été sifflé par le public hier (mardi soir) lors de son match face à Watford et on peut comprendre l'émotion suscitée. Cet acte de violence gratuit, bête et méchant, apparaît d'autant plus étonnant que je n'ai jamais entendu parler de Kurt Zouma en mal", indique-t-il.

Dans la tourmente, Kurt Zouma reçoit donc des critiques de toutes parts, en plus d'avoir pris une amende record de 300 000 € de la part de son club. Ses deux chats lui ont également été retirés par la SPA locale.