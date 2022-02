Kurt Zouma hué tout un match : le footballeur bientôt privé de ses chats ?

Le frère du joueur s'excuse également

Toute cette affaire n'aurait certainement jamais eu lieu si le frère du joueur, Yoan Zouma, n'avait pas filmé la scène avant de la relayer sur Snapchat. Ce dernier, également footballeur dans un club de cinquième division anglaise, a lui aussi tenu à s'excuser pour les actes de son frère. "Je regrette profondément mon implication dans la vidéo qui a été largement diffusée et je m'excuse sans réserve, non seulement pour mes actions, mais aussi pour le bouleversement et la détresse que cela cause à tant de personnes", déclare-t-il, avant de souligner qu'il s'agissait d'un "incident isolé".

Bien empêtré dans un scandale qu'il a provoqué, Kurt Zouma fait désormais face à de lourdes sanctions et il semble bien qu'il n'ait pas beaucoup de soutien au sein de son club...