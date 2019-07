Jade Leboeuf: La fille de Frank irrésistible en maillot avant un nouveau mariage

Le 12 juillet dernier, la fille aînée de Frank Leboeuf et son époux ont fêté leur premier anniversaire de mariage. Le couple s'est uni civilement. "Un an déjà. Je t'aime @rodriguessteph", a commenté Jade, "Un an aujourd'hui. Je t'aime #onestpret", a indiqué de son côté Stéphane. Le mannequin laisse ainsi entendre qu'une nouvelle cérémonie pourrait avoir lieu, une information confirmée dans les multiples commentaires. Nombreux sont ceux qui leur souhaitent de beaux préparatifs pour leur autre mariage à venir, très certainement religieux celui-ci.