Kurt Zouma : Amende record après sa vidéo scandaleuse avec ses chats

Kurt Zouma fait les gros titres, et il ne les doit pas à un match grandiose ou un transfert. Une vidéo du footballeur français maltraitant son chat a scandalisé des millions d'internautes. Sifflé par ses propres supporters, il a tout de même reçu une forme de "soutien" de son entraîneur, David Moyes.

Mardi 8 février 2022, West Ham affrontait Watford en championnat d'Angleterre. Les Hammers (surnom de l'équipe de West Ham) se sont imposés sur le plus petit des scores, 1-0. Kurt Zouma a été titularisé par son coach David Moyes, malgré la mise en ligne d'une vidéo de lui assénant des coups de pied à son propre chat. Les images ont choqué l'opinion au Royaume-Uni et ailleurs. Mardi soir, Zouma s'est fait siffler à chaque prise de balle, par ses propres supporters.

Kurt Zouma, joueur indispensable malgré sa bavure

"C'est quelque chose qui a affecté beaucoup de gens, je suis donc également très déçu", a affirmé David Moyes en conférence de presse. L'entraineur de West Ham, ami de la cause animale, a tout de même justifié la présence de l'international français sur le terrain : "Mon travail est de sélectionner une équipe, la meilleure équipe pour donner une chance à West Ham."

"Kurt s'est excusé et je conçois que des excuses ne suffiront pas pour beaucoup de personnes. Mais pour moi, il s'est excusé et je devais faire mon boulot", a-t-il insisté, rappelant que Kurt était un de ses meilleurs joueurs et qu'il ne souhaitait pas se passer de ses services. Le club de West Ham a infligé à son joueur "la plus grosse amende possible", amende qui avoisine les 300 000 euros, soit deux semaines de salaire pour Kurt Zouma. West Ham précise que le Français "a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux".

Le cas Kurt Zouma est le dernier en date d'un footballeur en disgrace. Avant le défenseur, ce sont Benjamin Mendy et Mason Greenwood qui ont subi les conséquences d'actes extra-sportifs. Benjamin a été écarté par son club de Manchester City, suite aux plaintes pour viols et agressions sexuelles dont il fait l'objet.

Le prodige anglais Greenwood, lui, a également indigné le public après que sa compagne l'ait accusé, preuves à l'appui, de violences conjugales et d'agressions sexuelles.