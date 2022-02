Benjamin Mendy accusé de 7 viols : première apparition du footballeur depuis des mois !

La vie de Benjamin Mendy a basculé fin août 2021. Champion du monde avec l'équipe de France en 2018, le footballeur de 27 ans s'est retrouvé placé en détention provisoire après avoir été accusé de quatre viols et une agression sexuelle par trois femmes, dont une mineure. Des accusations qui se sont accumulées avec le temps et l'ancien joueur de l'OM est aujourd'hui accusé de sept viols de la part de quatre femmes différentes. Après plusieurs mois dans une prison du côté de Liverpool, il a finalement été libéré le 7 janvier dernier et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.

Ce mercredi 2 février, Benjamin Mendy était convoqué ce midi au tribunal de Chester dans le cadre de l'audience préliminaire, nécessaire à son procès, qui devrait se tenir cet été. Initialement prévue le 24 janvier, cette audience a été repoussée et l'ancien joueur de Manchester City s'est donc retrouvé aujourd'hui à comparaître. Arrivé à bord d'un grand van Mercedes, le sportif était habillé très sobrement. Un long manteau noir, un costume sombre et un masque noir sur le visage, il était accompagné d'un garde du corps et a pris soin d'éviter les journalistes et les photographes présents sur place.

Très rapidement entré dans le tribunal de Chester, Benjamin Mendy doit donc comparaître en vue de son procès qui devrait avoir lieu dans quelques mois. Pour l'heure, il est obligé de résider à son domicile, a dû remettre son passeport aux autorités et a interdiction de contacter les plaignantes. L'international français est visé par sept chefs d'accusation de viol sur quatre femmes et un chef d'accusation d'agression sexuelle sur une cinquième, pour des faits qui s'étendraient entre octobre 2020 et août 2021. La peine maximale qu'il encourt, s'il plaide non coupable, est la perpétuité.