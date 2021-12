Benjamin Mendy à nouveau au tribunal : la star des Bleus accusée d'un septième viol

Le cauchemar n'en finit plus pour Benjamin Mendy depuis son arrestation en août dernier en Angleterre. Véritable chouchou des supporters de l'équipe de France, le footballeur de 27 ans était souvent loué pour sa bonne humeur et l'ambiance qu'il mettait dans le vestiaire. Vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec les Bleus de Didier Deschamps, l'arrière gauche évolue depuis 2017 du côté de Manchester City. Suspendu par son club, son quotidien se résume désormais à sa cellule d'une prison située à Liverpool.

C'est ce mercredi 22 décembre qu'a eu lieu la nouvelle audience de Benjamin Mendy devant le tribunal et la situation de l'ancien partenaire de Griezmann et Mbappé chez les Bleus s'est aggravée. Il a été inculpé d'un nouveau viol, ce qui porte désormais à sept chefs d'accusation de viols sur quatre femmes et un chef d'accusation d'agression sexuelle sur une cinquième. Cette septième charge de viol concerne une nouvelle plaignante, pour des faits qui auraient eu lieu en juillet de cette année.

Lors de cette nouvelle comparution, Benjamin Mendy est resté environ 40 minutes devant le tribunal de la Crown Court de Chester (nord-ouest de l'Angleterre), selon les informations de l'AFP. Un autre homme était également présent, Louis Saha Matturie, 40 ans, poursuivi pour six viols et une agression sexuelle entre mars et août 2021.

Les charges contre Benjamin Mendy continuent de s'accumuler et l'ancien joueur, au plus mal depuis le début de sa détention, n'est visiblement pas au bout de ses peines. Placé en détention provisoire depuis le 26 août dernier, celui qui compte 10 sélections avec les Bleus est dans l'attente de son procès, qui a été fixé au 24 janvier 2022. Les faits qui lui sont reprochés par les jeunes femmes, dont une mineure, âgée de 17 ans, auraient eu lieu sur une période s'étendant de mars à août 2021.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.