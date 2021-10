Benjamin Mendy rémunéré en prison, son quotidien révélé

La vie en prison a souvent été mise en scène au cinéma, mais pour Benjamin Mendy, c'est devenu une réalité depuis plus d'un mois et demi. Le footballeur français, qui évoluait du côté de Manchester City en Angleterre, est accusé par 3 femmes, dont une mineure de 17 ans, de quatre viols et d'une agression sexuelle. Des faits très graves qui ont amené la justice anglaise à interpeller le champion du monde et à l'incarcérer dans une prison du Nord de l'Angleterre.

Après avoir essuyé plusieurs refus de la part des juges concernant une éventuelle remise en liberté, Benjamin Mendy doit désormais prendre son mal en patience et attendre au moins jusqu'au 15 novembre, date qui correspond à la prochaine audience qui permettra de préparer son procès. Et pour occuper son temps, l'ancien coéquipier de PaulPogba et KylianMbappé en équipe de France effectue des missions au sein de la prison. Parmi celles-ci on retrouve le recyclage des déchets, l'assemblage de meubles de bureau ou encore la fabrication de la literie. Et comme tout travail mérite salaire, l'institution carcérale rémunère l'ancien joueur chaque semaine. Comme le révèle le journal L'Équipe, le salaire hebdomadaire du Français est bien loin de ses émoluments de joueur de foot puisqu'il touche "7 £ (8,20 €) par semaine", comme tous les prisonniers.

Lorsqu'il était salarié du club mancunien, Benjamin Mendy touchait environ 100 000 € par semaine, le différentiel est donc vertigineux avec ce qu'il touche en prison, où il pourrait d'ailleurs passé un moment. En attendant la suite des évènements, l'ancien joueur de l'OM et de Monaco continue de clamer son innocence dans cette affaire, en attendant son procès, qui devrait avoir lieu début 2022.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de l'affaire.