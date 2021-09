Benjamin Mendy : Le footballeur en prison pour un moment, une date de procès fixée

Benjamin Mendy a été placé en détention le 27 août dernier, à Chester en Angleterre et ne risque pas d'en sortir tout de suite ! L'international de 27 ans est accusé d'avoir commis une agression sexuelle et trois viols sur deux femmes dont une mineure, âgée de 17 ans. Ce vendredi 10 septembre 2021, il s'est présenté devant la Crown Court. Détenu dans la prison d'Altcourse au nord de Liverpool depuis le 27 août dernier, celui qui pensait avoir droit à une cellule V.I.P a appris qu'il devra rester derrière les barreaux jusqu'au 24 janvier prochain, date de son procès. Une audience préliminaire aura lieu le 15 novembre, durant laquelle le champion du monde 2018 devra présenter sa défense et dire s'il plaide coupable ou non des faits qui lui sont reprochés, comme le souligne Franceinfo.

Le défenseur français fait partie de l'équipe de Manchester City mais a été suspendu par le club, le temps que la Justice fasse la lumière sur cette affaire. Benjamin Mendy est soupçonné de faits graves, qui se seraient déroulés entre octobre 2020 et août 2021 au domicile du sportif. Sa demande de remise en liberté sous caution a été refusée.