Benjamin Mendy accusé de viols : le footballeur piégé par une ancienne conquête ?

La planète Foot est toujours sous le choc. Elle ne se remet pas du placement en détention de Benjamin Mendy, accusé d'agression sexuelle et de viols. Le défenseur de l'équipe de France et de Manchester City prépare sa défense : il aurait été piégé par une conquête...

Benjamin Mendy a été placé en détention le 27 août 2021. Il est soupçonné d'avoir commis une agression sexuelle en janvier et quatre viols : trois sur la même jeune femme en octobre 2020 et un quatrième sur une jeune fille de 17 ans en août dernier. Le footballeur se retrouve en prison à cause du non-respect des conditions de son contrôle judiciaire, instauré après ses deux arrestations, en novembre 2020 et janvier 2021. Ce contrôle lui interdisait notamment de recevoir plus de quatre personnes chez lui, si elles ne faisaient pas partie de ses proches ou ne travaillaient pas pour lui. Mendy a enfreint cette règle au mois d'août, en invitant une vingtaine de personnes à son domicile.

Je ne l'imagine pas du tout capable d'exercer des violences, et surtout pas sur une femme.

"Il aime plaire, mais ça n'est pas un prédateur. Je n'arrive pas à croire que Benjamin ait pu faire ce dont on l'accuse. J'espère qu'il sera bientôt libre", le défend Kassim Abdallah, ancien partenaire de Benjamin Mendy à l'Olympique de Marseille, auprès du Parisien. Brice Samba, le père du footballeur éponyme Brice Samba, qui a hébergé Benjamin Mendy lorsqu'il évoluait au Havre, ajoute : "Cela me brise le coeur de penser que Benjamin se retrouve dans une affaire aussi grave. Cela ne colle pas du tout avec l'image que j'ai de lui. Je ne l'imagine pas du tout capable d'exercer des violences, et surtout pas sur une femme."

L'entourage de l'accusé n'y croit pas non plus. Selon des proches, Benjamin Mendy serait victime de la vengeance d'une conquête, à qui le champion du monde aurait promis une relation sérieuse. Sa promesse non-tenue, la jeune femme aurait alors déposé plainte pour viols.

Benjamin Mendy a également engagé les services d'une femme pour le représenter. Jenny Wiltshire est une spécialiste "dans la représentation de personnes accusées d'infractions sexuelles". "Il a pris une femme en se disant que ça pèserait face à d'autres femmes et pourrait faire basculer la chose de son côté. Mais son principal ennemi dans toute cette histoire, c'est surtout lui-même", confie un proche, toujours au Parisien.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.