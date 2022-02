Mason Greenwood accusé de viol par sa compagne : nouvelles accusations contre le footballeur

Avis de tempête sur le football anglais. Mason Greenwood, l'un des footballeurs les plus prometteurs de sa génération est en plein coeur d'une affaire qui pourrait bien l'envoyer en prison. Le joueur de 20 ans a été interpellé à son domicile dimanche dernier et placé en garde à vue après des soupçons de violences conjugales et d'agression sexuelle à l'encontre de sa copine, Harriet Robson. La jeune femme a publié sur son compte Instagram des photos et un enregistrement audio de ce que lui aurait fait subir le footballeur.

Si elle a supprimé ses storys peu de temps après, les photos se sont très rapidement répandues sur les réseaux sociaux et Mason Greenwood a été interpellé par la police. Le coéquipier de Pogba et Varane à Manchester vient d'ailleurs aujourd'hui d'être libéré et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé la police du Grand Manchester dans un communiqué, sans préciser l'identité de la personne, mais les médias britanniques ont réussi à l'identifier. Interrogée par l'AFP, une porte-parole de la police a confirmé que "l'homme (avait) été libéré sous contrôle judiciaire pour tout" ce qui lui est reproché.

De nouvelles accusations pèsent contre lui

Suspendu par son club au moment des faits, Mason Greenwood a d'ailleurs vu de nouvelles accusations alourdir son dossier puisqu'il est visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle et des menaces de mort, comme l'ont rapporté les médias anglais. Des faits qui ont permis la prolongation de la garde à vue du sportif jusqu'à aujourd'hui. "À ce stade des investigations, il a été de nouveau arrêté pour suspicion d'agression sexuelle et de menaces de mort", a précisé la police de Manchester.

Mason Greenwood a donc été placé sous contrôle judiciaire et se trouve désormais dans l'attente de la suite de la procédure.