Une star de Manchester United arrêtée pour viol et violences conjugales : de terribles photos dévoilées

Il se pourrait que l'on ait droit à un nouveau scandale de grande ampleur dans le football anglais. Après l'épisode impliquant le défenseur français de Manchester City Benjamin Mendy, un joueur du club rival de Manchester United est impliqué dans une histoire très sombre. Véritable prodige de seulement 20 ans, Mason Greenwood fait partie des jeunes joueurs à très fort potentiel à qui l'on prédit le plus bel avenir. Aux côtés de Cristiano Ronaldo et Paul Pogba, il fait le bonheur des supporters malgré son jeune âge. Sauf que dimanche dernier, sa carrière a peut-être pris un autre tournant.

D'après les informations révélées par la BBC, Mason Greenwood a été interpellé et placé en garde à vue hier dans la journée par la police de Manchester. Le jeune attaquant est suspecté de violences conjugales et d'agression sexuelle sur sa compagne, Harriet Robson. La police a déclaré avoir eu vent "d'images et de vidéos sur les réseaux sociaux publiées par une femme signalant des incidents de violence physique". Des images mises en lignes par la jeune femme elle-même sur son compte Instagram.

Le visage en sang et des hématomes sur tout le corps

C'est dans la nuit de samedi à dimanche que la jeune femme a décidé de publier plusieurs photos d'une agression dont elle a été victime. Des images très difficiles à regarder sur lesquelles on peut constater qu'elle saigne abondamment au niveau de la bouche et qu'elle est couverte de bleus et d'ecchymoses sur tout le corps. "Pour que tout le monde sache ce que Mason Greenwood me fait", écrit-elle sur l'une des photos. Elle a également dévoilé une note vocale datant du 22 octobre sur laquelle on entend un homme forcer une femme à faire l'amour avec lui. Des storys qu'elle a par la suite supprimée, mais les images avaient déjà circulé un peu partout et la police a été mise au courant par la même occasion.