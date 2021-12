Lucas Hernandez bientôt papa pour la 2e fois ! La grossesse de sa compagne dans une "période très difficile"

La vie de Lucas Hernandez a bien failli se transformer en cauchemar il y a quelques semaines. À l'image de Benjamin Mendy incarcéré en prison en Angleterre depuis plusieurs mois, Lucas Hernandez a bien failli vivre la même expérience assez récemment en Espagne. Condamné pour une histoire de violence conjugale qui remonte à 2017, il était sous le coup d'une peine de prison.

Le tribunal supérieur de justice de Madrid a convoqué le frère de Théo le 19 octobre dernier et ce dernier encourait jusqu'à six mois de prison pour non-respect des mesures d'éloignement à l'encontre de sa compagne actuelle, Amelia Llorente. Visiblement marqué par toute cette histoire, le footballeur de 25 ans qui évolue au Bayern Munich s'est confié sur cette période dans les colonnes du média allemand, Kicker. "C'était une période très difficile. Lorsqu'il y a eu cette affaire, elle était (et est toujours) enceinte de notre deuxième enfant", explique-t-il. Lucas Hernandez confirme donc pour la toute première fois la grossesse d'Amelia. La famille va prochainement s'agrandir et leur fils Martin - né en août 2018 - va bientôt endosser le rôle de grand frère. En décembre 2018, Lucas Hernandez s'était confié sur son envie d'avoir une famille nombreuse auprès du Figaro. "J'ai envie d'agrandir la famille, mais on peut attendre encore quelques années. J'en veux trois ou quatre. Trois, c'est certain ! Fille ou garçon, je m'en fous", avait-il déclaré quelques mois après avoir remporté la Coupe du monde en Russie. Le sexe de son deuxième enfant reste pour le moment toujours un secret.

Ni elle, ni moi n'avons compris pourquoi le parquet a ouvert le dossier contre moi

Très surpris par la décision de la justice espagnole dans cette affaire, Lucas Hernandez fait part de son incompréhension au journaliste. "Ni elle, ni moi n'avons compris pourquoi le parquet a ouvert le dossier contre moi. [...] C'est une affaire qui remonte à 2017. C'est du passé", regrette-t-il aujourd'hui.

Le coéquipier de Pogba et Mbappé en Bleu préfère laisser toute cette histoire derrière lui. "Le présent, c'est ma compagne qui est enceinte, que j'aime et qui m'aime", conclut-il. Tout se termine bien dans cette affaire puisque le recours fait par l'avocat du joueur a finalement été accepté par la justice espagnole.

Pour rappel, après une violente dispute en février 2017, le footballeur et sa compagne, Amelia Llorente, en étaient venus aux mains, échangeant des coups et griffures devant leur domicile de Madrid. Une mesure d'éloignement avait alors été requise contre Lucas Hernandez, mais quatre mois plus tard, il l'avait violée en partant en lune de miel avec sa compagne du côté de Miami. Il a finalement été condamné en 2019 à six mois de prison dans cette affaire, avant de voir son recours accepté fin octobre 2021.