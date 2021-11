Benjamin Mendy : Le footballeur en prison accusé de deux nouveaux viols

La vie peut véritablement basculer du rêve au cauchemar en quelques secondes. Benjamin Mendy, international français, héros de la Coupe du monde 2018 remportée par les Bleus en Russie, est en détention provisoire en Angleterre depuis fin août. Le footballeur qui évolue à Manchester City depuis 2017 y est incarcéré après que trois femmes, dont une mineure de 17 ans, l'ont accusé de viols ainsi que d'agression sexuelle et les choses viennent tout juste de s'empirer.

D'après le Crown Prosecution Service, le coéquipier de PaulPogba et AntoineGriezmann en Bleu a été inculpé de deux viols supplémentaires et comparaîtra devant un tribunal mercredi. Cela fait donc six chefs d'accusation pour viols et une agression sexuelle à l'encontre du footballeur français. Les faits reprochés par le sportif couvriraient une période allant d'octobre 2020 à août 2021.

Un autre homme, Louis Saha Matturie (aucun rapport avec l'ancien footballeur Louis Saha) est lui aussi accusé de deux viols supplémentaires, ainsi que d'une agression sexuelle, même si on ne connaît pas encore clairement les liens entre les deux hommes. Ils ont tous deux été convoqués devant le tribunal de Stockport demain, en attendant le procès qui devrait avoir lieu le 24 janvier prochain.

Alors qu'il nie les faits qui lui sont reprochés, Benjamin Mendy a récemment vu sa demande de remise en liberté provisoire rejetée par les autorités anglaises. Tombé de très haut au moment de son arrivée en prison, le défenseur voit donc son dossier s'alourdir aux yeux de la justice. Véritable chouchou du public français pendant la Coupe du monde, il n'est maintenant plus question de football pour lui, mais bien de justice et d'un procès qui aura lieu dans quelques mois.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.