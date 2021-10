Benjamin Mendy incarcéré depuis plus d'un mois : nouveau coup dur pour le footballeur

La chute de Benjamin Mendy est aussi vertigineuse qu'inattendue. Champion du monde en 2018 avec l'équipe de France en Russie, le défenseur qui évolue à Manchester City bénéficiait d'une image très positive auprès des amateurs de football. Mais tout ceci est de l'histoire ancienne. Depuis le 26 août dernier, le sportif de 27 ans est au coeur d'une affaire judiciaire particulièrement sinistre.

Trois femmes, dont une mineure de 17 ans, accuse Benjamin Mendy de quatre viols ainsi que d'une agression sexuelle. Des accusations très graves qui ont entraîné l'inculpation du joueur qui évolue en Angleterre et cela fait donc plus d'un mois et demi que le footballeur se trouve en prison du côté de Manchester. S'il clame son innocence depuis le début de l'affaire, le Français souhaite également sortir de détention au plus vite pour retrouver sa liberté. Mais ce n'est clairement pas à l'ordre du jour si l'on en croit les informations du Manchester Evening News. Selon le média britannique, les avocats du joueur ont fait une demande de libération sous caution ce lundi qui a été refusée par le juge Patrick Thomson.

Une nouvelle déception pour le défenseur gauche qui continue donc sa descente aux enfers depuis son arrivée en prison. Il s'agit là de la troisième demande de libération faite par le joueur et qui est refusée par la justice anglaise. De plus, il devrait rester incarcéré au moins jusqu'au 15 novembre, date qui correspond à la prochaine audience qui permettra de préparer le procès, dont la date a été divulguée récemment.

Véritable chouchou des supporters, que ce soit en équipe de France ou à Manchester City, Benjamin Mendy se retrouve donc seul face à la justice anglaise et il devra prendre son mal en patience, puisqu'il reste en prison pour encore plusieurs semaines.

Benjamin Mendy reste présumé innocent jusqu'au jugement définitif de cette affaire.