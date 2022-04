Mino Raiola est mort à 54 ans

Le célèbre agent de joueurs italo-néerlandais Mino Raiola, qui gérait notamment les intérêts des stars Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba et Erling Haaland, est mort à l'âge de 54 ans, a annoncé samedi sa famille sur Twitter. "C'est avec une tristesse infinie que nous annonçons le décès de l'agent de joueurs le plus bienveillant et génial qui ait existé. Mino s'est battu jusqu'à la fin avec cette même énergie qui lui servait à négocier pour défendre ses joueurs. Comme d'habitude, Mino nous a rendu fier sans même s'en rendre compte. Mino a touché tellement de vies à travers son travail et a écrit un nouveau chapitre de l'histoire du football. Sa présence sera regrettée à jamais. La mission de Mino de faire du football un endroit meilleur pour ses joueurs continuera avec la même passion. Nous remercions tout le monde pour l'énorme soutien reçu en ces temps difficiles et demandons le respect de la vie privée de sa famille et ses amis en cette période de deuil", ont écrit ses proches.

Jeudi 28 avril, il avait déjà été annoncé mort par plusieurs médias italiens avant un improbable imbroglio autour de son état. Finalement, c'est Mino Raiola qui avait démenti lui-même sa propre mort sur son compte Twitter : "État de santé actuel pour ceux qui s'interrogent : énervé qu'on me tue pour la deuxième fois en quatre mois. Je suis aussi capable de ressusciter".