Mino Raiola dans un état critique : l'agent de Pogba et Zlatan dément lui-même la rumeur de sa mort !

Il fait partie des agents les plus respectés et les plus influents du monde du football, mais c'est également l'une des personnalités les plus controversées. N'hésitant jamais à en faire trop et à surprendre son monde, Mino Raiola est un personnage central du football mondial et il possède dans son écurie certains des meilleurs joueurs du monde. Très proche de Zlatan Ibrahimovic depuis le début de sa carrière, c'est lui qui l'a amené au Paris Saint-Germain quand le club était encore au début du rachat du club par le Qatar. Il possède également la star des Bleus Paul Pogba, le génie italien Marco Verratti ou encore le phénomène Gianluigi Donnarumma.

Un agent de renom omnipotent qui règne sur le monde du football, mais qui ne peut pas grand chose face aux rumeurs. Il y a quelques heures, plusieurs médias italiens se faisaient l'écho de la mort de l'homme de 54 ans qui réside à Monaco. D'après leurs informations, il se battait depuis un moment contre une longue maladie. Seulement, quelques minutes plus tard, les démentis commençaient à arriver de la part de journalistes ainsi que de proches de Mino Raiola, indiquant qu'il n'était pas mort. Finalement, c'est le principal intéressé qui a mis un terme à cette folle rumeur !

État de santé actuel pour ceux qui s'interrogent : énervé qu'on me tue pour la deuxième fois en quatre mois

Dans un tweet publié peu avant 15 heures, Mino Raiola a démenti lui-même sa propre mort : "État de santé actuel pour ceux qui s'interrogent : énervé qu'on me tue pour la deuxième fois en quatre mois. Je suis aussi capable de ressusciter", ironise-t-il dans un tweet rapidement devenu viral et qui compte à l'heure actuelle plus de 110 000 likes. Si la mort de l'agent a été démenti, il n'en reste pas moins qu'il serait dans un état assez critique. Plusieurs journalistes italiens bien informés affirment qu'il se trouve actuellement à l'hôpital et qu'il est au plus mal, se battant pour survivre.