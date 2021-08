Christophe Dechavanne en deuil et abasourdi de chagrin, il annonce une triste nouvelle

10 photos

Deux morts en un peu plus d'un an, le coup est dur. Christophe Dechavanne vient de faire part de sa profonde tristesse sur Twitter. Il vient de perdre son chien Hello de façon inattendue.

On sait l'attachement que Christophe Dechavanne a pour les animaux. L'animateur de 63 ans a toujours eu des chiens et avait même fait d'un de ses toutous une star. C'est sur Twitter, tard le soir du 26 août 2021, qui ironie du sort était la Journée mondiale du chien, que celui qui a fait son retour à la télévision sur C8 a partagé sa peine. "Bon voilà... ce n'était pas du tout prévu.. mais alors pas du tout ! J'ai eu un accident et donc me voilà partie rejoindre #Adeck ailleurs... J'ai surpris tout le monde à la maison. Ils sont abasourdis de chagrin. Je m'appelais #Hello. Je vous embrasse", a-t-il écrit en légende d'une photo du chien. La star de télévision n'en a pas dit plus sur les causes de cet accident.

Bon voil.. ce n'tait pas du tout prvu .. mais alors pas du tout ! J'ai eu un accident et donc me voila partie rejoindre #Adeck ailleurs..J'ai surpris tout le monde la maison. Ils sont abasourdis de chagrin. Je m'appelais #Hello. Je vous embrasse pic.twitter.com/LWLvzObvOh — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) August 26, 2021

En juin 2020, Christophe Dechavanne avait déjà connu le deuil d'un chien et avait fait part de sa peine suite à la mort de son précédent toutou. "J'espère qu'ils ont une piscine là haut ! Salut mon poto, tu vas me manquer, ⁦Adeck", avait-il sobrement écrit en légende d'une publication accompagnée d'images représentant son chien adoré sautant dans une piscine. Adeck était connu des téléspectateurs puisque le présentateur l'emmenait souvent avec lui sur le plateau de La Roue de la Fortune.

J'espre qu'ils ont une piscine l haut ! salut mon poto, tu vas me manquer Adeck . pic.twitter.com/LYccd09Msf — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) June 17, 2020

Décidément, la mort s'invite un peu trop dans la vie de Christophe Dechavanne. Dernièrement, le sexagénaire avait même dû démentir sa propre mort sur les réseaux sociaux.