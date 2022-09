Laurence Ferrari nommée rédactrice en chef politique d'un grand magazine !

Grande nouvelle ! Laurence Ferrari est nommée rédactrice en chef politique du prestigieux magazine Paris Match (groupe Lagardère) et ce dès le 19 septembre 2022. C'est via un communiqué officiel publié ce mardi 13 septembre 2022 que la belle annonce est faite. En parallèle de ce nouveau poste, la journaliste de 56 ans conserve ses autres activités, à savoir son émission Punchline diffusée de 17h à 19h sur CNEWS, et de 18h à 19h sur les ondes d'Europe 1.

"C'est un honneur pour moi de rejoindre la rédaction de Paris Match, titre iconique du groupe Lagardère. Groupe pour lequel j'ai une affection particulière car j'y ai fait mes premiers pas de journaliste en 1988 et c'était sur Europe 1", se souvient l'épouse de Renaud Capuçon qui doit sans aucun doute être fier du joli parcours de sa douce. "Je suis ravie de travailler avec les équipes de cette grande rédaction et me rejouis d'animer le service politique qui est mon secteur de prédilection", ajoute-t-elle alors.

Du côté de la direction, Caroline Mangez, directrice de la rédaction du magazine, et Patrick Mahé, directeur général de la rédaction, partagent eux aussi leur enthousiasme. "En rejoignant Paris Match, magazine phare dont la formule unique allie la photo de reportage et le texte, Laurence Ferrari renoue avec ses débuts en presse écrite mais aussi la force du témoignage par l'image qu'elle a pratiqué tout au long d'une carrière à la télévision, rappellent-ils. La responsabilité de mener de nombreuses émissions qu'il s'agisse de journaux télévisés à forte audience, de débats politiques ou de société, en tant que journaliste, présentatrice mais aussi manager d'équipes, font d'elle une référence indiscutable pour nos lecteurs, comme pour la rédaction que nous dirigeons. Bienvenue à bord, Laurence."

Rappelons que la maman de Baptiste (29 ans), Laetitia (27 ans), tous les deux nés de sa relation passée avec le journaliste Thomas Hugues, ainsi qu'Eliott (11 ans), fruit de ses amours avec son amoureux actuel, est passée par TF1 via les programmes Sept à Huit et Vis ma vie avant d'être joker de Claire Chazal durant les JT du week-end... puis de prendre les commandes du journal de 20h, succédant à PPDA. Depuis, elle n'a cessé de prouver son talent journalistique et cela ne fait que commencer !