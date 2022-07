Laurence Ferrari : Son époux Renaud Capuçon lui déclare sa flamme pour son anniversaire

Elle en avait marre que tous les jours à 9 heures je joue

Renaud Capuçon a effectivement sorti un album, intitulé Un violon à Paris, à la sortie de la crise sanitaire, alors qu'il aurait pu s'accorder une pause loin des studios d'enregistrement. "À chaque fois que le président prenait la parole et qu'il annonçait trois semaines de plus, moi je comptais les pièces que j'allais à jouer, je me disais ça à moi-même, personne ne le savait, racontait-il sur le plateau de l'émission C à vous. Et Laurence me disait : 'Mais tu peux t'arrêter demain, arrête-toi !' Elle en avait marre que tous les jours à 9 heures je joue..."