Thomas Hugues et Laurence Ferrari : Quand leur vie de couple était perturbée par leur notoriété

Ils ont été un couple à la vie comme à l'antenne. Dans les années 2000, Thomas Hugues et Laurence Ferrari étaient incontournables. Ils ont co-animé pendant cinq ans l'émission d'information hebdomadaire à succès Sept à Huit sur TF1. Une opportunité acceptée alors qu'ils étaient déjà mariés depuis l'année 1993 et parents de deux enfants, Baptiste et Laëtitia (respectivement âgés de 24 et 27 ans). Forcément, Thomas Hugues et Laurence Ferrari ont longtemps suscité l'intérêt des magazines et des médias.

Invité sur Non Stop People mardi 25 janvier 2021, Thomas Hugues est revenu sur cette période où son couple était constamment épié. Une période difficile à gérer. "Les paparazzades, c'est insupportable ! Je comprend très bien l'intérêt du lecteur, mais le principe qui consiste à dire 'vous êtes des personnalités publiques, donc on doit tout savoir et tout voir de vous', moi je ne suis pas d'accord avec ça !", a-t-il lâché à Jordan Deluxe."Je suis bien conscient qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, des selfies, et de la surexposition... C'est peut-être un discours compliqué à entendre, mais [à l'époque, NDLR], c'était possible de scinder en deux la vie professionnelle et personnelle ! C'est pas parce qu'on présentait une émission ensemble et qu'on donnait de temps en temps une interview commune à un magazine, que les paparazzis devaient nous choper en photo quand on partait en famille en vacances et qu'on débarquait à la plage !"

C'était plus dur pour Laurence

Pour autant, Thomas Hugues estime avoir bien mieux vécu la situation que son ex. "C'est marrant, peut-être que je plane un peu, mais quand on allait faire des courses, moi je poussais le chariot, je ne me rendais pas compte ! Et Laurence, c'était plus dur de sentir les gens qui se retournent, elle avait plus de mal avec ça que moi ! (...) Je pense qu'elle était plus sensible à ça, au regard des autres", a-t-il estimé. Celui qui a rejoint à la rentrée 2020 la nouvelle chaîne d'information économique B Smart TV précise au passage que leurs enfants n'ont jamais souffert de leur notoriété. D'ailleurs, ils ont suivi leurs pas dans le milieu audiovisuel. "Ils font tous les deux des métiers proches du notre, ma fille est réalisatrice documentaire, mon fils est ingénieur du son donc ils sont dans l'univers des médias et de l'exposition. Mais c'est intéressant car ils sont plus derrière la caméra que devant. Mais je ne pense pas qu'ils l'ont mal vécu", a-t-il confié.

Thomas Hugues l'assure, cette période désagréable n'a en rien contribué à sa séparation avec Laurence Ferrari. Toujours en bons termes, les deux exs ont depuis refait leur vie chacun de leur côté. Laurence Ferrari s'est remariée au musicien Renaud Capuçon en 2009, avec qui elle a eu un fils prénommé Eliott en 2010. Thomas quant à lui s'est remarié à Isabelle Roche, productrice française qui a notamment été à l'origine des émissions Patron Incognito mais aussi Les Parents les plus stricts du monde.